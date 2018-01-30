Систему профилактики ЧП в школах нужно изменить, считают в Минобрнауки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. После трагических событий в российских школах система образования нуждается в "перезагрузке" системы профилактики подобных происшествий, считает замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

"Последние трагические и, как мы их характеризуем, чрезвычайные события, которые произошли в системе образования в ряде субъектов, дают нам четкую оценку того, что мы должны сегодня все вместе подойти к перезагрузке в нашей системе профилактики — то, что зависит сегодня от школы, — и, конечно, посмотреть на вопросы воспитания наших детей, наверное, глазами самих этих детей с использованием того всего передового опыта, который есть", — сказала Синюгина на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По ее словам, ребёнок не может и не должен рассматриваться только как носитель знаний, он является личностью, которая должна обладать определенными качествами.

"Он должен иметь действительно хорошо сформированные и ни при каких обстоятельствах не распадающиеся качества, которые характеризуют его личность — это патриотизм, это нравственность и многие другие", — пояснила замминистра она.

В середине января случились два резонансных ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.