Расходы Москвы на соцсферу увеличились в два раза с 2010 года

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Расходы Москвы на социальную сферу с 2010 года увеличились в два раза и составили 430 миллиардов рублей, сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня рассмотрим вопрос реализации программы социальной поддержки москвичей. С 2010 года расходы бюджета на эту программу увеличены в два раза и в 2018 году достигли огромной суммы — 430 миллиардов рублей", — сказал мэр.

Он напомнил, что в 2018 году была значительно повышена минимальная пенсия москвичей, также в разы была увеличена сумма ряда пособий, как для пожилых людей, так и для молодых семей, многодетных семей. Кроме этого, в два раза увеличен объем санаторно-курортных путевок.