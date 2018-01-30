Самолет МЧС доставит двух младенцев из Крыма в Москву на лечение

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Трое тяжелобольных пациентов из Симферополя будут доставлены самолетом МЧС РФ на лечение в Москву, сообщили в пресс-службе министерства.
Самолет МЧС оснащен самым современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
Обратным рейсом Москва — Симферополь спецборт доставит вылечившегося человека.
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