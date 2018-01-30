МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необходим единый оператор, который будет обеспечивать техническую работу санитарной авиации и формировать единую тарифную политику, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
По ее словам, сейчас формируется новая концепция развития санавиации как с позиции оказания медицинской помощи, так и с авиационно-технической.
"Сейчас речь идет о том, что должен быть единый оператор, который должен иметь окружные свои филиалы, он должен, с одной стороны, формировать единую тарифную политику, с другой стороны, учитывать специфику отдельных регионов", — добавила Скворцова.