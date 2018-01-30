Скворцова рассказала, что нужно для обеспечения работы санавиации

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необходим единый оператор, который будет обеспечивать техническую работу санитарной авиации и формировать единую тарифную политику, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Авиационно-техническая часть была пока представлена децентрализовано, что привело к определенным сложностям, поскольку каждый регион формировал свою компанию авиационно-техническую и определял самостоятельно тарифы", — сказала Скворцова на комитете Совета Федерации.

По ее словам, сейчас формируется новая концепция развития санавиации как с позиции оказания медицинской помощи, так и с авиационно-технической.

"Сейчас речь идет о том, что должен быть единый оператор, который должен иметь окружные свои филиалы, он должен, с одной стороны, формировать единую тарифную политику, с другой стороны, учитывать специфику отдельных регионов", — добавила Скворцова.