Раненный тигром охотник в Приморье рассказал, что идет на поправку

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Раненный тигром в Приморье охотник рассказал РИА Новости, что его состояние улучшается, однако речи о выписке из больницы пока нет, так как он получил серьезные травмы.

Ранее власти Приморья сообщили, что 28 января амурский тигр напал на двух охотников в Ольгинском районе, один из них госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Второй не пострадал, однако от него не удалось получить информации об инциденте. Когда его раненый коллега пришел в себя, он рассказал, что на него напал тигр, и он был вынужден убить хищника. По словам охотника, напавшее на него животное было ранено. После этого специалисты выехали на место происшествия, чтобы восстановить картину событий. Во вторник туша тигра была обнаружена, идет проверка.

Пострадавший охотник рассказал, что тигр напал на него неожиданно. Раньше приморец с этим зверем не встречался. По его словам, он шел по лесу, когда увидел хищника в пяти метрах от себя.

"Я остановился, он прыгнул, и я начал стрелять. Успел выстрелить, и еще боролся с ним какое-то время. Сложно сказать, был ли он ослаблен или нет – я раньше не встречался с тигром. Потом уже когда уходил с места, увидел его лёжку, там было много крови. Наверное, он был ранен", — сказал собеседник.

"Ничего хорошего и ничего приятного во встрече с тигром нет. Если бы он не прыгнул, я бы попятился назад и спокойно ушел", — добавил он.

По словам охотника, сейчас его стояние улучшилось, но о выписке речи пока не идет – у него серьезные травмы руки и головы.