В России общая смертность снизилась на 4%, рассказала Скворцова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Общая смертность в России в 2017 году снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации.

"По данным за 12 месяцев прошедшего года смертность уже составила 13,4 на тысячу. Напоминаю, что год назад было 13,9. Таким образом, очень существенное снижение, почти на 4% во всех возрастных группах", — сказала Скворцова.

По словам министра, заметно снизилась также материнская смертность — на 16% — и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми. При этом в 33 регионах страны материнская смертность нулевая.

"Снижается смертность у людей в трудоспособном возрасте, у мужчин и женщин… и в ближайшее время станет основным механизмом влияния на продолжительность жизни, на снижение смертности в целом", — добавила Скворцова.