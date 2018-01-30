В России общая смертность снизилась на 4%, рассказала Скворцова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Общая смертность в России в 2017 году снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации.
По словам министра, заметно снизилась также материнская смертность — на 16% — и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми. При этом в 33 регионах страны материнская смертность нулевая.
"Снижается смертность у людей в трудоспособном возрасте, у мужчин и женщин… и в ближайшее время станет основным механизмом влияния на продолжительность жизни, на снижение смертности в целом", — добавила Скворцова.