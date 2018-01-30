Вину врача в смерти пациента должно доказывать следствие, считает Минздрав

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Виновность врача, действия которого могли привести к смерти пациента, должно доказывать следствие, но и медицинских работников тоже нужно защищать, считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Если врач виноват, то следствие разберётся и докажет, кто виноват. Но с другой стороны на врачей тоже очень часто нападали. Их тоже надо защищать", — сказала Яковлева журналистам.

Недавно вынесенный приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной в связи с гибелью пациента после проведенной ею трепанобиопсии вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия медика привели к смерти пациента.