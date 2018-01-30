В Подмосковье дорожники вывели около тысячи машин для уборки снега

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в условиях снегопада, снег убирают около 1 тысячи единиц спецтехники, сообщает министерство транспорта региона.

"На борьбу с последствиями снегопада, который начался в регионе в минувшие сутки, было выведено около 1 тысячи единиц спецтехники. Для обеспечения безопасности и бесперебойного проезда транспорта по автодорогам Подмосковья дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме", — заявил министр Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве отметили, что при таких погодных условиях возможно ухудшение видимости на дорогах, и, как следствие, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, не совершать резких манёвров и торможений, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Автомобилистам рекомендуется не парковать авто рядом с рекламными конструкциями, деревьями, линиями электропередачи, а также не мешать работе снегоуборочной техники. По возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте на большие расстояния.

Кроме того, особую осторожность в сложных погодных условиях необходимо соблюдать пешеходам. Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам, на одежде использовать светоотражающие элементы.