Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

НАЛЬЧИК, 30 янв — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога, которая утром во вторник из-за непогоды была закрыта для проезда, открылась для всех видов транспорта, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 9.15 мск вторника возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погоды, что может снова привести к закрытию автодороги.