Московские медики рассказали о состоянии раненного в Перми школьника

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мальчик, получивший травму глаза при инциденте в пермской школе, чувствует себя хорошо, идет заживление травмированного глаза, сообщили в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

"Лечение продолжается. Нетравмированный глаз полностью обследован. Лечение, направленное на предупреждение осложнений здорового глаза, идёт успешно. Травмированный глаз, который врачи буквально собирали в течение многочасовых операций, держит форму. Идёт заживление. Мальчик чувствует себя хорошо. Скучает по школе и друзьям. Постоянно спрашивает о состоянии учительницы. Волнуется, что отстал от программы", — сообщили в пресс-службе института.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".