С улиц Москвы вывезли почти 500 тысяч кубометров снега за сутки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коммунальные службы города в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, за прошедшие сутки с улиц Москвы было вывезено более 500 тысяч кубометров снега, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На улицы города выведено порядка 11,4 тысячи единиц специализированной техники. Проводятся регламентные работы по прометанию улично-дорожной сети и уборке других городских территорий", — рассказал Бирюков журналистам.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городе в непрерывном режиме ведется вывоз снег с объектов дорожного хозяйства.

"За сутки на стационарные и мобильные снегосплавные пункты вывезено 520 тысяч кубометров снега", — уточнил заместитель мэра.

По его словам, коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, тротуаров, общественных пространств, подходов к станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, а также кровель и выступающих элементов фасадов зданий.