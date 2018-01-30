С улиц Москвы вывезли почти 500 тысяч кубометров снега за сутки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коммунальные службы города в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, за прошедшие сутки с улиц Москвы было вывезено более 500 тысяч кубометров снега, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На улицы города выведено порядка 11,4 тысячи единиц специализированной техники. Проводятся регламентные работы по прометанию улично-дорожной сети и уборке других городских территорий", — рассказал Бирюков журналистам.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городе в непрерывном режиме ведется вывоз снег с объектов дорожного хозяйства.
"За сутки на стационарные и мобильные снегосплавные пункты вывезено 520 тысяч кубометров снега", — уточнил заместитель мэра.
По его словам, коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, тротуаров, общественных пространств, подходов к станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, а также кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.
Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.
ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.
Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.
Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.
Этому радоваться? Вообще, не могу не заметить, что в Москве перестали убираться зимой - завалы снега, либо слякоть и невероятное количество соли вокруг. Мер платит премии наверное за расходование реагентов - чем больше раскидал, тем больше доплатили? Только вот всю эту гадость, мы тащим на своих ногах в свои дома
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