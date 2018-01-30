Дорогу между Грузией и Россией закрыли из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 30 янв — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога утром во вторник из-за непогоды закрылась для проезда всех видов транспорта, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии с 5.30 мск 30 января до особого распоряжения запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса в направлении на выезд из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на этом участке скопления автотранспорта не наблюдается.