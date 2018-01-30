На портале Собянина появился путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Онлайн-путеводитель по более чем 5 тысячам адресов магазинов, кафе, аптек, где по социальной карте москвичи смогут получить скидку, появился на официальном портале мэра и правительства столицы, сообщается на портале.

"Онлайн-путеводитель по магазинам, кафе, аптекам, турфирмам и фитнес-клубам, в которых держателям социальных карт москвича предоставляют скидку, появился на mos.ru. Товары и услуги по льготной цене могут приобрести пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы, студенты вузов, учащиеся школ и колледжей. Представлено более 5,5 тысячи компаний по всему городу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что найти адреса можно в новом разделе на портале, посвященном социальной карте. Пользователь может задавать размер интересующей его скидки (от 1 до 10 процентов) и категорию граждан, которые вправе воспользоваться льготой. Также для удобства поиска можно выделить сферу деятельности компании. На этой же странице коммерческим организациям предлагают стать партнерами новой городской программы и присоединиться к сети.

Социальная карта москвича — это именная пластиковая карта. Ее выдают жителям города, которым полагаются льготы. Соцкарта дает право льготного проезда, на нее переводится пенсия, стипендия, субсидии, пособия и городские социальные выплаты.