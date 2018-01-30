В Новосибирской области реализуют масштабную противопожарную программу

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Не имеющую аналогов по масштабам программу оснащения жилья многодетных и социально-незащищенных семей системами раннего оповещения о пожаре планируется реализовать в Новосибирской области в этом году в связи со сложившейся сложной ситуацией с пожарами, сообщил РИА Новости начальник ГУМЧС по региону Виктор Орлов.

В Новосибирской области сложная оперативная обстановка с пожарами сложилась, начиная с 5 декабря прошлого года, когда в Искитимском районе в поселке Степной произошла трагедия, в результате которой при пожаре погибли пятеро детей. Новый год регион встретил серьезным похолоданием, затем после 8 января пришло потепление, затем вновь пришли морозы.

Ситуация сложная



"Такие ситуации со сменой погоды осложнили обстановку с пожарами. Хочу отметить, что реагирование на все пожары было эффективно и своевременно как со стороны добровольных пожарных команд, так и профессиональных пожарных", — сказал Орлов.

Он отметил, что начало осложнению обстановки уже 4 января положил пожар на обувном производстве в Искитимском районе, в результате которого погибли десять человек, девять из которых граждане иностранных государств.

"По пожару продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Но здесь ситуация не была обусловлена факторами, от которых обычно гибнут при пожарах. Люди пошли тушить пожар и, можно сказать, погибли при исполнении своих служебных обязанностей. По факту это так", — сообщил начальник главка.

Есть три основных причины пожаров в регионе. Это неисправность или перекал печей, электрика и неосторожное обращение с огнем.

Начальник ГУМЧС констатировал, что по сравнению с прошлым годом количество погибших на пожарах в январе 2018 года увеличилось почти в три раза. По статистическим сведениям погибли 34 человека. По оперативным данным несколько больше. Это связано с установлением точной причины смерти, связанной или не связанной с пожаром. Около 70% погибших – это люди социально-незащищенных категорий. Из них также примерно 70% случаев – нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

С наступлением аномально холодной погоды – Крещенских морозов, понизилась и температура в домах жителей региона, что привело к более интенсивной работе печей и различных обогревателей. В итоге количественные показатели пожаров оказались превышены на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Произошло более 240 пожаров.

Пожар на фабрике: погибли 10 человек



"Пожар показал проблему небольших предприятий, которые вышли из под планового надзора и контроля, в связи с чем это предприятие работало даже при отсутствии его официального ввода в эксплуатацию. Грубо говоря, предприятие работало, а юридически его не было. Сейчас профилактическая работа в основном происходит по зарегистрированным предприятиям. Проблематично без нарушения закона принять меры к предприятиям, которых фактически нет", — рассказал Виктор Орлов.

Он отметил, что этим занимается прокуратура, СК, органы местного самоуправления, но пока проблема остается. Принять меры, по его словам, часто мешает агрессивная политика недобросовестных предпринимателей по отношению к представителям власти.

"Показателен последний случай со сгоревшей базой отдыха в Ордынском районе. Все мы понимаем, что по сути это гостиничный бизнес-кластер, а по факту получается, что это "дача, на которую приехали друзья". Таких объектов, к сожалению, много. Какие-то объекты держатся под контролем, какие-то выпадают по разным причинам", — констатирует начальник ГУМЧС.

При этом он уверен, что ни один объект на любой территории не будет работать без ведения главы муниципалитета.

"Бабушка будет гнать самогон, и то глава узнает. Местные власти дают разрешение на строительство, выделяют под это землю, смотрят, строится или нет. Да, функции надзора они не выполняют, но кто хозяин на территории? Избранный народом глава", — сказал он.

При этом Орлов считает, что пожар точно не связан с тем, что на предприятии трудились граждане Китая и Киргизии. Он рассказал, что огонь быстро распространился, сдетонировали химические вещества – клей, растворитель, находившиеся на предприятии. Сотрудники же, наоборот, очень ответственно отнеслись к собственности и своей работе.

"Надо учитывать менталитет, например, граждан Китая – они крайне исполнительны. Как оценить их действия…В принципе даже в правилах пожарной безопасности есть пункт о тушении первичными средствами, что они и сделали. Ситуация, на мой взгляд, в нарушении правил пожарной безопасности при строительстве, эксплуатации и хранении материалов", — сказал он.

Обнаружить пожар раньше



Глава управления отметил, что спасатели, конечно, знают все возможные риски, в том числе связанные и с привычными для сибиряков морозами, поэтому работа по улучшению ситуации ведется планомерно.

"Сейчас приоритет отдан раннему обнаружению пожаров. Если брать статистику, то 70%-80% пожаров происходят в частном жилье. Из них около 60% — это отдаленные населенные пункты. И если в течение 2014-2016 годов мы закрыли системами раннего обнаружения пожаров все, что касается социальных объектов, где возможны крайне тяжкие последствия, то с 2016 года мы поставили задачей работу с социально-незащищенными семьями и, прежде всего, многодетными", — рассказал Орлов.

Главное направление в этой работе — установка автономных дымовых пожарных извещателей. Во взаимодействии с одним из местных предприятий, специалисты ГУМЧС нашли оптимальное оборудование, которое обеспечивает гарантированное привлечение внимания к пожару в его начальной стадии.

"Это автономные извещатели с GSM-модулем с выводом сигнала на мобильные телефоны. Согласно мировой статистике гибель людей при пожаре обычно происходит на восьмой-девятой минуте с момента возникновения пожара, в большинстве случаев от отравления угарным газом. Насколько бы не были обучены и подготовлены наши подразделения, их время прибытия зависит от времени обнаружения пожара. В частных домах этим временем обычно становится время выхода открытого огня из дома, а это уже поздно, спасать часто некого, и основная задача пожарных – не дать распространиться пожару", — сообщил он.

Автономный извещатель – средство раннего действия. Устройство с GSM-модулем мгновенно высылает на телефоны соседям сообщения об опасности, чтобы можно было в течение двух минут спасти людей и имущество. Извещатель гарантированно улавливает небольшой очаг возгорания, который обычно можно ликвидировать стаканом воды, отмечает глава управления.

Масштабный проект



По данным на 1 января 2018 года, в регионе установлено более 6 тысяч извещателей, из которых с модулем GSM – 434. Это очень мало, констатировал Виктор Орлов.

"Пожар с гибелью пяти человек в Искитимском районе был особо показателен и врио губернатора региона Андрей Травников принял предварительное решение о разовом оснащении состоящих на учете в органах соцзащиты многодетных семей извещателями нового поколения. Расчет проведен. Таких семей у нас получилось около 36-38 тысяч. В это количество также вошли семьи с одиноко проживающими пенсионерами и инвалидами", — сказал он.

Всего по переписи социально-незащищенных и состоящих на разных видах учетов семей в регионе около 117 тысяч. ГУМЧС предлагает уже в 2018 году оснастить извещателями нового поколения с выводом сигнала на мобильные телефоны дома и квартиры 36-38 тысяч семей, а остальные семьи оснащать простыми извещателями, издающими громкий звук, способный разбудить глубоко спящего пьяного человека. Все документы с расчетами по установке несколько дней назад отправили в правительство области.

"По факту в бюджете сейчас есть почти 6,5 миллионов рублей – это всего на 2 тысячи семей с пятью и более детьми. С учетом бюджетов муниципалитетов — около 10 миллионов. Общий объем по средствам, которые мы предложили рассмотреть временно исполняющему обязанности губернатора, составляет около 180 миллионов рублей. Вопрос решается", — рассказал Орлов.

Он пояснил, что врио губернатора уже предварительно одобрил выделение на эти цели 100 миллионов рублей. Если возможностей бюджета будут ограничены, и выделить 180 миллионов не получится, программу могут выполнить не за один, а за два года.

"Мы здесь не пилотный, но инновационный регион. Такой принцип работы мы предложили в прошлом году, найдя организацию, техническое решение. Принцип был поддержан и рекомендован на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Сейчас этим вопросом занимаются и наши соседи. Если говорить о проекте, поддержанном главой региона, то такого масштабного проекта еще не было нигде в России", — отметил начальник главка.

Профилактика и формализм



Глава ГУМЧС отметил, что в связи с ухудшением обстановки с пожарами в три раза увеличено количество специалистов, которые ежедневно выходят для проведения профилактической работы с населением. Основное направление – социально-незащищенные семьи. Если ежедневно по области эту работу выполняет 400-500 человек, то сейчас это 1,2-1,5 тысячи человек с привлечением сельских старост.

"Также ведем активную работу в СМИ. Кроме того, мы перестали вуалировать дипломатическими словами бездеятельность в вопросах организации этой работы со стороны муниципалитетов. Возможно, это не политкорректно, когда мы ставим под сомнение профессионализм работы в муниципалитетах… Но это дает эффект", — признал он.

Основная претензия к властям на местах – формализм в работе, когда в отчетах одна информация, а по факту данные совершенно другие.

"Только в связи с этим работа Главного управления МЧС переведена в режим "Чрезвычайная ситуация". На сегодня сформировано шесть мобильных групп, которые выездами осуществляют перепроверку работы органов местного самоуправления с ежедневным докладом. Да, выявляются факты формального подхода. Перепроверяем места, где были установлены автономные извещатели. Случаи их неработоспособности выявлены. Случаи простого вручения в руки, а не установки, а также отсутствие инструктажей также выявлены", — рассказал Орлов.

Он привел пример трагедии в одном из домов в Мошковском районе, где 16 января при пожаре в доме в одном из садовых обществ погибли двое детей. После пожара выяснилось, что матери вручили пожарный извещатель, однако он так и не был установлен.

"Обидно то, что власти вняли нашим словам, приобрели извещатель, нашли людей, которых оторвали от основной работы, они пришли, поговорили с семьей, вручили извещатель и…ушли. Кстати, Мошковский район по профилактике один из лучших. Нужно было прийти и в принудительном порядке его прикрутить", — считает глава управления.

Он также рассказал, что обычной становится ситуация, когда люди начинают отказываться от извещателей, потому что срабатывание происходит, например, из-за курения в доме, а громкий звук очень раздражает. Бывает, что прибор снимают с потолка, выбрасывают.

"Считают, что проще отказаться, чтобы потом не обвинили, что прибор был, а ты не уберег своих детей. Сейчас местные власти часто говорят, "раз вы отказались, то мы вас вычеркиваем", но это неправильно. Если семья ведет асоциальный образ жизни, где пьянки и дебоши, то не нужно делать вывод об отказе в установке извещателей, а нужно принять все меры, чтобы, по крайней мере, обеспечить безопасность детей. А получается, что родители заботятся только о своем удобстве", — констатировал Виктор Орлов.

Он считает, что надо менять подход к такой работе и в целом менталитет задействованных в этом направлении органов власти. "Понятно, что Конституция РФ определяет неприкосновенность жилища, права и свободы гражданина, но, не ограничивая права и свободы одного гражданина, мы пренебрегаем правами его детей или престарелых родителей. Это недопустимо", — сказал он.

Стимул для старост



Одним из новых направлений противопожарной работы в селах стало взаимодействие со старостами населенных пунктов. Орлов отметил, что от такой работы есть реальные эффект и примеры личного мужества людей, однако эффекта от общей работы, который хотелось бы спасателям, пока нет.

"Староста сегодня — избираемый населением человек, который работает на безвозмездной основе. Всего три или четыре муниципалитета предусмотрели меры материальной поддержки старост. Остальные ограничились декларативными мерами. Это большой минус. Этот институт нужно возрождать именно на штатной основе. Это мое личное мнение", — сказал Орлов.

Он сообщил, что на уровне правительства Новосибирской области уже решено, каким образом будет оказываться финансовая поддержка сельских старост, финансовые средства уже заложены в целевую программу. Из расчета на каждого старосту — 6 тысяч в год.

"Да, деньги небольшие, но самое главное, что мы показываем, что они нам нужны, важны, и мы готовы их оценивать. Очередным нашим предложением будет поощрение ежеквартально всех старост за исключением тех, на чьей территории произошли пожары или произошла гибель людей. Если будет массовость поощрений, непоощренным это будет обидно и, наверное, сподвигнет к проведению работы, чтобы не выглядеть белой вороной. Это предложение Главного управления, которое мы будем выносить на обсуждение правительства области", — добавил начальник главка.