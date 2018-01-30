Адвокат назвал абсурдной идею обязать владельцев оружия носить жилеты

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Идея обязать владельцев оружия носить специальные опознавательные знаки и жилеты выглядит "бессмысленной и абсурдной", в том числе из-за невозможности или сложности отследить соблюдение такого требования, считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

Ранее заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сообщил "Парламентской газете" о разработке законопроекта, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

"Вряд ли подобная инициатива, даже если она будет реализована, будет работать. Во-первых, будет очень сложно отследить соблюдение данного требования. Чтобы понять, что человек нарушил норму о спецзнаках, надо установить факт наличия при нем оружия – в большинстве же случаев люди никак его не демонстрируют, а личный досмотр можно применять только в строго определенных случаях. Поэтому большинство людей просто могут не соблюдать это требование, так как об этом никто не узнает", — заявил Старинский РИА Новости.

Также, по его словам, "не очень понятно, как в жизни будут выглядеть эти спецзнаки или жилеты". "В целом, подобное предложение выглядит бессмысленным и абсурдным", — заключил Старинский.