РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Генеральная репетиция парада победы пройдет в Волгограде 31 января

00:4230.01.2018
(обновлено: 01:02 30.01.2018)
03371
© РИА Новости / Кирилл БрагаМонумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фотоМонумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, пройдет в Волгограде 31 января, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Волгограде отметят победу в Сталинградской битве

В репетиции примут участие более 1,5 тысяч солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды "Юнармия", военнослужащие национальной гвардии РФ, студенты Военной кафедры Волгоградского Государственного аграрного университета, управления ФСИН по Волгоградской области, участники военно-патриотических клубов ДОСААФ России по области.

"На репетиции участники будут одеты в современную форму одежды, военнослужащие будут в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, в шлемофонах и танковых комбинезонах", — рассказал Астафьев. В одном строю пройдут подразделения в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.

В небе над площадью пролетят вертолеты армейской авиации на высоте 150 метров на скорости 180 км/час, а экипажи оперативно-тактической авиации выполнят полет на высоте до 300 метров, на скорости около 600 км/час. В воздушном строю вертолетов будут представлены Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, десантно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор".

Штурмовую авиацию представят самолеты Су-25СМ3 "Грач", оперативно-тактическую авиацию — тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики — истребители — Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2.

Около 80 военнослужащих сводного оркестра ЮВО исполнят парадную музыкальную композицию из 12 маршей без перерыва, 6 встречных маршей во время объезда и приветствия, а так же еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны. В репетиции так же будут задействованы два автомобиля Волга ГАЗ 3302 кабриолет, привезенные из Ростовской области, для обеспечения парада.

Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПервая репетиция парада, посвященного 75-летию Сталинградской битвы, прошла в четверг на аэродроме Бекетовка в Волгограде.Танки Т-72 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Первая репетиция парада, посвященного 75-летию Сталинградской битвы, прошла в четверг на аэродроме Бекетовка в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывали план движения боевых машин.Военнослужащие войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отрабатывали план движения боевых машин.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВоенная техника, в том числе танки, артиллерийские установки и современные ракетные комплексы, несколько раз в строю проехали по полю аэродрома.Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 Тигр на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Военная техника, в том числе танки, артиллерийские установки и современные ракетные комплексы, несколько раз в строю проехали по полю аэродрома.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНачиная с 25 января, тренировки механизированных колонн будут проходить ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде на одинаковых расстояниях и с одной постоянной скоростью.Средний танк Т-34-85 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Начиная с 25 января, тренировки механизированных колонн будут проходить ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде на одинаковых расстояниях и с одной постоянной скоростью.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ пятницу к репетиции парада привлекли более полутора тысяч человек.Танки Т-72 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В пятницу к репетиции парада привлекли более полутора тысяч человек.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПраздничный парад пройдет в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов.Боевые машины пехоты (БМП-3) на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Праздничный парад пройдет в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкТоржественным маршем на параде пройдут около полутора тысяч военных Минобороны и представители других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же отряды Юнармии и ДОСААФ.Бронеавтомобиль Тайфун-К на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Торжественным маршем на параде пройдут около полутора тысяч военных Минобороны и представители других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же отряды Юнармии и ДОСААФ.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНекоторые из военных на параде будут одеты в обмундирование образца 1943 года - в исторические танковые комбинезоны и шлемофоны, а также в белые маскировочные халаты наперевес с пистолетом-пулеметом ППШ.Реактивные системы залпового огня Град на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Некоторые из военных на параде будут одеты в обмундирование образца 1943 года - в исторические танковые комбинезоны и шлемофоны, а также в белые маскировочные халаты наперевес с пистолетом-пулеметом ППШ.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВпервые по главной площади города пойдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С" и бронеавтомобили "Тигр".САУ Мста-С на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Впервые по главной площади города пойдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С" и бронеавтомобили "Тигр".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПервым перед зрителями проедет легендарный танк Т-34.Танки Т-72 и Т-34 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Первым перед зрителями проедет легендарный танк Т-34.
/

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена