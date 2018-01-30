"Кидает на подоконники презервативы". Можно ли найти управу на соседей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Грохот перфоратора, бесконечные вопли детей и родителей, включенная на полную мощность аудиосистема — вот далеко неполный перечень того, чем могут "порадовать" соседи. Жильцы мучаются, жалуются участковому, а иногда и сами идут на разборки с нарушителями спокойствия. Ситуация усугубляется тем, что на законодательном уровне в России не разработаны четкие механизмы воздействия на беспокойных соседей. Можно ли добиться права на тишину — разбиралось РИА Новости.

Когда сосед — трансвестит

Ирина Косых из Санкт- Петербурга уже шесть лет мучается с соседом, который снимает квартиру этажом выше. По паспорту 22-летний молодой человек — Алексей, но в миру его зовут Алина. Высокая блондинка с пышными формами, Алина активна преимущественно ночью, когда другие спят.

"Ежедневно с 23:00 просыпается "оно". Режим такой: сначала танцы на каблуках по ламинату, песни, потом приходят гости. Они устраивают такие оргии, что сложно представить. И я во всех подробностях вынуждена это слушать", — рассказывает Ирина.

© Ирина Косых Ирина Косых живет в доме больше 30 лет. Последние 6 лет она вынуждена "воевать" с проблемным соседом. © Ирина Косых Ирина Косых живет в доме больше 30 лет. Последние 6 лет она вынуждена "воевать" с проблемным соседом.

Она неоднократно обращалась в полицию, прокуратуру, управляющую компанию — тщетно. "Сначала они приезжали, но внутрь попасть не могли, а теперь и вовсе не ездят, говорят, что это не их дело, пока нет криминальной составляющей. В Санкт-Петербурге есть комитет защиты законности и правопорядка — они смогли выловить его ночью, потому что днем он не показывается. Провели беседу, но этого разговора хватило на неделю. А потом все по новой", — жалуется девушка.

Хозяйка квартиры, в которой живет Алексей-Алина, по словам Ирины, отказывается решать проблему. "Видимо, квартирант ей хорошо платит. И теперь Алина мстит нам: кидает использованные презервативы на подоконники, летом льет воду в окна или может специально стучать по полу чем-то тяжелым в 4 утра", — возмущается Ирина.

Правовые нестыковки

Покупая квартиру или подписывая договор аренды, жильцы понятия не имеют, какие им достанутся соседи. Домашнее караоке, вой собак, истошные вопли детей, на которые не реагируют родители, никак не заканчивающийся ремонт — ситуации случаются самые разные. И если возникают проблемы, решить их достаточно сложно. В теории соседей, которые шумят в неположенное время, можно привлечь к административной ответственности. Однако законодательство о тишине у каждого региона свое.

"Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 и делать ремонт с 19:00 до 09:00. Также в будни есть "тихий час" — с 13:00 до 15:00. Правда, имеется исключение — допускаются круглосуточные ремонтные работы в течение полутора лет со дня сдачи дома в эксплуатацию", — рассказывает адвокат Владимир Старинский.

Размер штрафа небольшой — как правило, от 500 до 2 000 рублей. Сначала нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудники зафиксировали нарушение. "Если к моменту их приезда шум прекратится, можно ссылаться на видео- и аудиозаписи, свидетелей — скажем, других соседей. Либо вызвать специалистов, но тогда придется оплатить услугу", — отмечает юрист.

Однако на практике это не работает. Чина Кадырова делится своей бедой в одном из тематических сообществ. Таких историй, написанных словно под копирку, в группе сотни. За два года войны с соседями, которые любят выпить и пошуметь, Чина обошла все инстанции — от полиции, до суда. Безуспешно. Соседи жилье снимают, а девушка взяла квартиру в ипотеку. Однако уже подумывает о продаже.

"Сверху постоянно крики, скандалы. Жильцы пьют, не дают спокойно спать и отдыхать, — жалуется Чина. — В полицию обращалась на протяжении нескольких лет, также и в другие инстанции. Дошло до суда. Но я проиграла: судья не захотел смотреть видеоматериалы — а это прямое доказательство моих слов. Самое интересное, что ведомства переводят друг на друга стрелки и пересылают друг другу мои заявления".

Девушка уточняет: проблема в том, что другие жильцы не соприкасаются с квартирой дебоширов, соответственно, подтвердить ее слова ни в суде, ни в полиции не могут. Или не хотят. А соседка, утверждает Чина, специально стучит по мебели и неоднократно угрожала ей физической расправой и выселением.

"Я даже вышла на хозяев квартиры, но они сказали, что им все равно, кто там живет, лишь бы платили вовремя по счетам", — разводит руками девушка. Сейчас она планирует съезжать со своей квартиры.

При звонке в полицию специалисты оперативной службы решают, направить патруль или передать информацию участковому. В администрации Савеловского района Москвы разъяснили, что наряд полиции или участковый уполномоченный обязаны составить протокол об административном правонарушении и передать его в управу.

"В полицию звонить нужно в тот момент, когда шумят. Потом протоколы рассматриваются комиссией по административным правонарушениям, после чего нарушитель получает предупреждение, а при повторных нарушениях ему выпишут штраф", — уточнили в райадминистрации.

Общественники неоднократно поднимали проблему недостаточной проработанности законодательной базы. По их мнению, необходим единый федеральный закон, регулирующий этот вопрос. В некоторых регионах вообще нет местных законов о тишине. А значит, у жильцов нет правовой защиты от соседей-дебоширов.

"Информации, в какой конкретно орган обращаться, не найдешь ни в одном регионе днем с огнем, какие-то зашифрованные сведения. В каждом субъекте за это отвечают разные органы. И попробуй, разыщи упоминания о них в местных актах", — сетует общественник Сергей Сергеев, который также борется с назойливыми соседями.

Самосуд

В попытках защитить себя жильцы нередко пытаются сами насолить шумным соседям. Проще всего испортить им жизнь ответным шумом. По запросу "Как справиться с шумными соседями" можно найти с десяток групп, где делятся лайфхаками. К примеру, популярное предложение — подставить под самый потолок кастрюлю с водой, надеть на нее наушники и через них включить какую-нибудь жуткую музыку. Сами квартиранты ничего не услышат, а у соседей, как утверждают советчики, будет очень шумно. Некоторые покупают специальные колонки, создающие мощную вибрацию, и тоже устанавливают вплотную к потолку или стене.

© Ilya Sergeevich Кастрюля с портативной колонкой. Установлена впритык к потолку соседей © Ilya Sergeevich Кастрюля с портативной колонкой. Установлена впритык к потолку соседей

Житель Уфы Андрей Александров решил проблему со "слонотопами" при помощи сабвуфера."Я живу на первом этаже, а мои противники на втором. Каждый вечер, когда я приходил с работы, вынужден был терпеть ор детей, топот и шум. На просьбы успокоить детей соседи не реагировали. Тогда я решил действовать по принципу "око за око", — говорит Андрей.

Метод был прост: в будни и выходные он включал музыку на полную громкость без перерывов, но четко с 9:00 утра до 23:00, как положено по закону.

"Долбило так, что соседи прибегали несколько раз, причем с нескольких этажей. Бодались год, в итоге я все-таки победил. Они поняли, что проще не шуметь, чем слушать мою музыку", — рассказывает о своем триумфе уфимец.

Иногда доходит и до рукоприкладства — доведенные до отчаяния жильцы прибегают к физической силе. Так, в Москве 19 января четверо пришли к соседу, который очень громко слушал рэп, и избили его. Пострадавшего госпитализировали, а в отношении соседей возбудили уголовные дела.

Давайте жить дружно?

Руководитель всероссийского проекта "Добрые соседи" Сергей Кузнецов считает, что проблему во взаимоотношениях жильцов нужно рассматривать с двух сторон. Во-первых, действительно, четких законных механизмов привлечения к ответственности нет, а во-вторых, в менталитете современного общества еще не сформировался положительный опыт совместной жизни в подъезде.

"Мы не привыкли думать о тех, кто живет за стенкой. Существует заблуждение: если ты живешь в своей квартире, имеешь право делать что угодно, не задумываясь, хотя, например, табачный дым может через вентиляционную шахту попасть к соседу, а у него аллергия. Мы смотрим телевизор на максимальной громкости, потому что нам плохо слышно, и не думаем, что за стенкой спит ребенок", — говорит Кузнецов.

Культура добрососедства в России стала формироваться сравнительно недавно: к примеру, в российском календаре в 2006 году появился День соседей. По мнению Кузнецова, за эти 12 лет отношения между собственниками квартир заметно изменились в лучшую сторону, возникающие разногласия решаются быстрее.

"Важно, чтобы соседи, которые шумят, не забывали: они живут не одни. Скажем, за предоставленные неудобства можно заранее извиниться. Сейчас уже никого не удивишь тем, что жильцы создают общие соседские чаты в соцсетях и предупреждают: "У нас будет день рождения (или свадьба), заранее просим прощения за шум". Некоторые расклеивают объявления на этажах или обходят квартиры. Следует понимать, что ваш камерный праздник на самом деле коснется не только вас", — говорит Кузнецов.

Кроме того, уверен он, жильцы, страдающие от шумного соседства, тоже должны стремиться найти общий язык, прежде чем скандалить.

"Оговорюсь: речь идет не об алкоголиках и прочих аморальных персонажах. Но в остальных случаях надо попытаться встать на место человека и понять его мотивы. Бабушка включает громко телевизор? А если она плохо слышит? Бывало, соседи скидывались и покупали пожилой женщине наушники или еще лучше — слуховой аппарат. В итоге и ей приятно, и другим спокойно. Или, например, маленький ребенок часто плачет — родители и сами хотели бы тишины, но ничего не могут поделать. Тут тоже нужно относиться с пониманием и запастись терпением — скоро ребенок подрастет, и плач закончится", — объясняет Кузнецов.