Власти Волгограда предложили изменить закон после взрывов газа в домах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости. Власти Волгоградской области считают необходимым внести изменения в российское законодательство после взрывов в жилых домах региона из-за психически больных жителей, говорится в сообщении администрации области.

Газ взорвался вечером 27 января в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры, состоящая на учете у психиатра. Жильцы одного из восьми подъездов дома были эвакуированы. По информации региональной администрации, взрыв бытового газа произошёл из-за действий психически нездорового человека, находившегося под наблюдением с 1998 года.

"Необходимо проработать и представить предложения в Государственную Думу и правительство Российской Федерации по изменению федерального законодательства с целью защиты жителей Волгоградской области. Это важный вопрос, такие происшествия происходят не только у нас, из-за действий психически больных случаются трагедии, гибнут люди", — цитирует пресс-служба губернатора области Андрея Бочарова.

Губернатор напомнил, что виновник крупного взрыва в девятиэтажном доме Волгограда в 2015 году, погибший в результате ЧП, также был психически не здоров — страдал шизофренией. В результате взрыва были госпитализированы 12 человек, пятеро погибли. После происшествия дом признали аварийным и снесли. Власти решили, что на его месте будет построена новая высотка.

Губернатор не уточнил, в какой именно закон он предлагает внести изменения. Как пояснили агентству в администрации региона, конкретных предложений по внесению изменений в законодательство пока нет. Данные предложения разработает правовое управление совместно с депутатами Волгоградской областной думы, представителями правоохранительных органов и прокуратуры. После их направят в Госдуму и правительство РФ.

Как рассказал агентству преподаватель кафедры психиатрии и наркологии Ростовского медицинского университета Александр Ковалев, людям с психическими расстройства действующим законодательством не запрещено проживать в многоквартирных домах вместе со здоровыми жителями.

"Законодательного акта, запрещающего проживать где-либо людям с психическими расстройства, нет. У них есть право на жилье наравне со всеми жителями страны. Если у них болезнь обостряется, то они ложатся в стационар, а так им помощь оказывают по месту жительства", — пояснил Ковалев, добавив, люди с психическими расстройствами могут проживать и одни дома в случае своей дееспособности.

Согласно закону "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", люди с психическими расстройствами имеют право на психиатрическую помощь по месту жительства, а также на пребывание в стационаре только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в таких условиях.