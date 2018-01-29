JTI поддерживает запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Законопроект о регулировании инновационных продуктов с никотином учитывает принципиальные отличия такой продукции от традиционных сигарет, а предлагаемые документом меры по ограничению продаж и мест использования новой продукции являются сбалансированными, заявил РИА Новости представитель табачной компании JTI Россия.

Минпромторг РФ в понедельник опубликовал законопроект о регулировании инновационных методов курения, включая электронные сигареты с никотином и системы нагревания табака. В частности, министерство предлагает запретить продажи таких устройств несовершеннолетним, а также ограничить список мест, где допустимо альтернативное курение. Так, курить электронные сигареты нельзя будет в транспорте и лифтах.

"Мы позитивно оцениваем внесение этого законопроекта, поскольку он учитывает принципиальные отличия инновационной никотиносодержащей продукции от традиционных табачных изделий и создает законодательную основу для комплексного регулирования как уже имеющихся на рынке продуктов, так и тех, которые могут появиться в ближайшем будущем, включая технические требования к ним", — сообщил представитель компании.

"Мы поддерживаем запрет на продажу инновационной продукции несовершеннолетним, считаем сбалансированными предлагаемые меры по ограничению продаж и мест использования новой продукции", — добавили в JTI.

Еще одно предложение Минпромторга, прописанное в законопроекте — ввести учет производства и импорта никотиносодержащей продукции и устройств альтернативного курения, оптовой и розничной торговли ими, отслеживание оборота производственного оборудования на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки никотиносодержащей продукции и собственных систем учета производителей.

В JTI отметили, что введение маркировки новых продуктов могло бы позволить вытеснить с рынка кустарных производителей. "С другой стороны, пока выглядит неясной техническая реализуемость этого предложения", — отметил представитель компании.