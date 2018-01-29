МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России продолжит усиливать контроль за дорогими покупками россиян за рубежом за счет увеличения каналов поступления оперативной информации о таких покупках, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — технический директор оператора таможенных платежей "Мультисервисная платежная система" Андрей Чешко.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что ФТС стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом. По данным издания, ФТС начала проводить более 40 экспертиз таких товаров на сумму около 200 миллионов рублей.

Кроме того, с декабря служба пресекла несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов, сообщил сотрудник правоохранительных органов. Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей, отмечала газета.

"Все изменения в работе таможни, которые мы сейчас наблюдаем – планомерное продолжение курса на оптимизацию работы таможенных служб. Внедряемые инструменты, как, например, система электронного оформления tax free, помимо очевидных преимуществ для физических лиц, позволяют государственным органам более оперативно отслеживать возникновение обязательств по уплате таможенных пошлин", — считает Чешко.

Без пошлины в РФ можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%, иначе грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность. По словам Чешко, внедряемые изменения позволяют ускорить и оптимизировать все процессы таможенного оформления и контроля, а также увеличить собираемость налогов и пошлин.

"В дальнейшем мы будем наблюдать только увеличение каналов поступления оперативной информации в результате более тесной интеграции с информационными системами других государственных органов. Более активная цифровизация и перевод всех процессов с бумаги в электронный вид позволит сотрудникам таможни моментально получать необходимую для работы информацию", — добавил он.