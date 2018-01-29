В Саратове объявили сбор гумпомощи для жильцов сгоревшего дома

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове объявили сбор гуманитарной помощи для жильцов сгоревшего в центре города двухэтажного многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии.
"В администрации Кировского района по адресу: улица Большая Казачья, 14 открыт пункт сбора помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 27 января в жилом многоквартирном доме №33 по улице Аткарской. Контактный телефон: 8 (8452) 27-59-36", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в администрации Кировского района города, списка вещей, которые нужны погорельцам, нет.
"Все, что желающие посчитают приносить, могут это сделать, поскольку дом выгорел полностью, то есть у людей ничего не осталось. Там (среди погорельцев) есть дети, поэтому и детскую одежду можно, и взрослую", — пояснила собеседница агентства.