В Саратове объявили сбор гумпомощи для жильцов сгоревшего дома

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове объявили сбор гуманитарной помощи для жильцов сгоревшего в центре города двухэтажного многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пожар в 100-летнем аварийном жилом доме по улице Аткарской, 33 произошел в ночь на 27 января, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате госпитализированы четыре человека. По данным мэрии, в 38 комнатах дома проживали 49 человек, из них шестеро находятся в пункте временного размещения. Губернатор области Валерий Радаев поручил оказать помощь погорельцам и решить вопрос с их расселением.

"В администрации Кировского района по адресу: улица Большая Казачья, 14 открыт пункт сбора помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 27 января в жилом многоквартирном доме №33 по улице Аткарской. Контактный телефон: 8 (8452) 27-59-36", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в администрации Кировского района города, списка вещей, которые нужны погорельцам, нет.

"Все, что желающие посчитают приносить, могут это сделать, поскольку дом выгорел полностью, то есть у людей ничего не осталось. Там (среди погорельцев) есть дети, поэтому и детскую одежду можно, и взрослую", — пояснила собеседница агентства.