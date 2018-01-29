Жильцы сгоревшего в Саратове дома получат средства на первоочередные нужды

САРАТОВ, 29 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жильцы сгоревшего в центре Саратова двухэтажного многоквартирного дома получат по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии.

Пожар в 100-летнем аварийном жилом доме по улице Аткарской, 33 произошел в ночь на 27 января, площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате госпитализированы четыре человека. По данным мэрии, в 38 комнатах дома проживали 49 человек, из них шестеро находятся в пункте временного размещения. Губернатор Валерий Радаев поручил оказать помощь погорельцам и решить вопрос с их расселением. Для них объявлен сбор гуманитарной помощи.

"Материальная помощь при ЧС оказывается гражданину, который имеет постоянную регистрацию на территории Саратова… Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи необходимо подать письменное заявление в отдел социальной поддержки отдельных категорий граждан управления по труду и социальному развитию города", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что к заявлению необходимо приложить документы, содержащие сведения о регистрации заявителя, справку из МЧС о размере ущерба, а также копии документов о гражданстве РФ заявителя и членов его семьи, СНИЛС и сберкнижки.

Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева, размер материальной помощи составляет порядка 15 тысяч рублей на человека.

"Эта такая мера — единовременная помощь на первоочередные нужды", — отметила собеседница агентства.