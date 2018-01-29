МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жилеты с метками для носителей гражданского оружия могут создать нестабильную ситуацию в обществе, в некоторых случаях такие жилеты могут служить "мишенью" для преступников, считает заместитель председатель правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Ранее заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сообщил "Парламентской газете" о разработке законопроекта, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

"Это дискриминация на манер того, как фашисты заставляли евреев надевать звезды Давида, да. Немаловажный фактор — это внесение дополнительной нестабильности в общество, потому что из человека, владеющего оружием, делают какое-то пугало, делают какого-то монстра. И если еще люди будут такие жилеты надевать, то люди будут просто шарахаться", — прокомментировал Ванеев инициативу.

Он заявил, что вместо того, чтобы бороться с криминалам, "законотворцы и часть правоохранительных органов пытаются переместить наше внимание с проблем реальных" — с борьбы с преступностью, незаконным оборотом оружия, с профилактикой преступлений.

Ванеев также отметил, что в некоторых случаях такие жилеты могут служить "своего рода мишенью" для преступников. "Если преступник посягает на собственность человека, на самого человека, и если он будет видеть, что идет человек с гражданским оружием, то, скорее всего, сначала будет атакован человек с этим оружием. Этот человек подвергнется нападению в первую очередь", — уверен Ванеев.

По его мнению, человек, владеющий оружием, может действовать скрытно и предотвратить преступление.

Эксперт рассказал, что по статистике "30 тысяч человек в год осуждаются за убийство ножами, топорами, ломами и где-то в районе 50 тысяч — погибшие от наркотиков". "Если по-разному смотреть на статистику, то максимально до 500 человек погибает в год от гражданского оружия. И стоят ли выеденного яйца эти обозначения?" — резюмировал Ванеев.