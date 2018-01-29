Москалькова отметила корректную работу полиции на прошедших протестах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила корректное и профессиональное поведение сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге, жалобы на какие-либо нарушения со стороны участников акций в аппарат омбудсмена не поступали.

"Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге акции забастовки избирателей были несанкционированными, уполномоченному по правам человека в РФ жалоб и заявлений на нарушения во время их проведения не поступало. Татьяна Москалькова отметила корректное и профессиональное поведение правоохранительных органов в ходе проведения этих акций", — сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального прошли в воскресенье в крупных городах России. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Акции прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске.

Несогласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве.

По предварительным подсчетам, основанным на представленных к настоящему времени официальных данных МВД РФ с учетом статистики двух ГУМВД по Москве и Санкт-Петербургу, общая численность участников составила примерно 5 тысяч человек. О таком же числе сообщает и президентский Совет по правам человека.

В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщили о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.