Жилет для владельцев оружия угрожает их безопасности, считает эксперт

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Законопроект, который может обязать всех владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты, фактически поставит под удар их безопасность, поскольку преступники будут заранее знать о том, какие меры могут быть предприняты против них, и к тому же будут пытаться завладеть пистолетом для своих нужд, заявил РИА Новости военный журналист и писатель Алексей Суконкин.

Ранее заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сообщил "Парламентской газете" о разработке законопроекта, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

"Это полный бред. Еще и опасный. Кто может придумать заставить, например, женщину, несущую в сумочке травматический пистолет и идущую в какой-нибудь глубинке через криминальный район надевать яркий жилет, чтобы все бандиты видели! Мол, у меня только травмат, нападайте, отберите его у меня. А именно так и будет, начнется охота за оружием", — утверждает эксперт.

По его словам, само травматическое оружие эффективно только в одном случае – когда есть эффект внезапности, в противном случае оно бессмысленно.

"Заранее оповещать всех окружающих о наличии у себя "ствола" — это значит ставить себя в положение жертвы. Вооруженной, но жертвы. Ибо обладание оружием гарантирует его результативное применение только в условиях внезапности для налётчиков, и никак иначе", — добавил Суконкин.