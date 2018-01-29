Россиянин пытался провезти в кармане маленького питона из Польши

КАЛИНИНГРАД, 29 янв — РИА Новости. Калининградские таможенники обнаружили у гражданина РФ детеныша королевского питона, которого он хотел провезти из Польши в кармане без разрешительных документов, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни.

Сообщается, что россиянин следовал из Польши. На автомобильном пункте пропуска в Мамоново в ходе таможенного контроля было установлено, что в багажнике автомобиля находились незадекларированные в надлежащем порядке товары: 855 упаковок различных кормов для рыб, оборудование и принадлежности для аквариумов общим весом 362 килограмма.

"Во время таможенного досмотра в кармане гражданина был найден детеныш королевского питона длиной 11 сантиметров. Ветеринарного сертификата и каких-либо разрешительных документов у мужчины не оказалось. Как пояснил владелец товара, питон является его домашним животным, он всюду берет его с собой, поэтому документов на животное у него нет, остальные товары приобрел в Польше и вез в Калининградскую область якобы для личных нужд", — говорится в сообщении.

Корм для рыб и змею гражданину РФ пришлось вернуть на территорию Польши, остальной товар задержан и помещен в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста. В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях.