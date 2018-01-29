Число официальных безработных в России увеличилось за неделю на 2,4%

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян с 17 по 24 января увеличилась на 2,4% и составила почти 765 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 17 по 24 января 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,4% и составила 764 960 человек", — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кировской, Ростовской, Магаданской областях и Республике Калмыкия.

В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Мордовия, Крым, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой областях, г. Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области.

В Минтруде также рассказали, что по состоянию на 24 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 129 558 человек.

В ведомстве отметили, что на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2%).

В Минтруде добавили, что на 24 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.