В аппарате омбудсмена прокомментировали регистрацию гей-пары

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ опирается в своей деятельности на Семейный кодекс, который четко определяет брак как юридический акт между мужчиной и женщиной, и по-другому с точки зрения российского права его рассматривать невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена Татьяны Москальковой.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в пятницу, что ведомство аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших штамп о браке, а сотрудница МФЦ, сделавшая это, будет уволена. Позже в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что мужчины стали фигурантами административных дел об умышленной порче документа.
Днем ранее глава президентского Совета по развитию гражданского общество и правам человека Михаил Федотов заявил РИА Новости, что вопрос о признании недействительными штампов в паспортах однополой пары должен решить суд. По его мнению, в данном случае имеет место юридический казус, а вовсе не административное правонарушение или дисциплинарный проступок сотрудницы МФЦ, проставившей эти штампы.