В аппарате омбудсмена прокомментировали регистрацию гей-пары

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ опирается в своей деятельности на Семейный кодекс, который четко определяет брак как юридический акт между мужчиной и женщиной, и по-другому с точки зрения российского права его рассматривать невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена Татьяны Москальковой.

Ранее СМИ сообщили, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в пятницу, что ведомство аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших штамп о браке, а сотрудница МФЦ, сделавшая это, будет уволена. Позже в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что мужчины стали фигурантами административных дел об умышленной порче документа.

"В РФ существует Кодекс о семье, где совершенно четко сказано, что брак — это юридический акт между мужчиной и женщиной. В соответствии с этим рассматривать этот акт по-другому невозможно, это закон. Закон надо исполнять. В своей деятельности уполномоченный, если взять федеральный конституционный закон номер один, руководствуется законами Конституции и законами РФ", — сказали в пресс-службе.

Днем ранее глава президентского Совета по развитию гражданского общество и правам человека Михаил Федотов заявил РИА Новости, что вопрос о признании недействительными штампов в паспортах однополой пары должен решить суд. По его мнению, в данном случае имеет место юридический казус, а вовсе не административное правонарушение или дисциплинарный проступок сотрудницы МФЦ, проставившей эти штампы.