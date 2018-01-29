Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет корпус ДВФУ

НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Главной площадкой международной акции грамотности "Тотальный диктант-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, сообщил журналистам в понедельник координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Столицей "Тотального диктанта", которая в 2018 году впервые определялась по итогам конкурса, был выбран Владивосток, ставший лидером онлайн-голосования — за него было отдано почти 26 тысяч голосов. Во Владивостоке будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция. Новосибирск останется родиной "Тотального диктанта", местом расположения экспертного совета и штаба проекта.

"Главной площадкой акции станет Дальневосточный федеральный университет. Это атриум корпуса "А" на острове Русский. Это более 500 посадочных мест, а если нужно будет, и больше. Оттуда будет вестись трансляция на весь мир. Уверен, что Владивосток задаст высокую планку для будущих городов-столиц "Тотального диктанта", — сказал Беляков.

Он сообщил, что с каждым годом количество участвующих в акции во Владивостоке увеличивается, и в 2017 году его написали 1800 человек, из которых 200 – иностранцы, изучающие во Владивостоке русский язык.

"В этом году впервые "Тотальный диктант" мы проведем в Приморском океанариуме – крупнейшем в России, также впервые диктант напишут в президентском Нахимовском училище. Во Владивостоке 23 консульских учреждения разных государств. В этом году мы сделаем консульскую площадку теста TRUD, когда консулы разных стран сядут за парты, чтобы написать тест по русскому языку на основе диктанта. Считаем, что это важный шаг в развитии проекта и в целом для сотрудничества между странами", — сказал координатор.

По его словам, также диктант второй год подряд диктант будут писать во всероссийском детском центре "Океан", кроме того, традиционно диктант напишут на фрегате "Паллада".

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.