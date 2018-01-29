Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет корпус ДВФУ

НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Главной площадкой международной акции грамотности "Тотальный диктант-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, сообщил журналистам в понедельник координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков.
"Главной площадкой акции станет Дальневосточный федеральный университет. Это атриум корпуса "А" на острове Русский. Это более 500 посадочных мест, а если нужно будет, и больше. Оттуда будет вестись трансляция на весь мир. Уверен, что Владивосток задаст высокую планку для будущих городов-столиц "Тотального диктанта", — сказал Беляков.
Он сообщил, что с каждым годом количество участвующих в акции во Владивостоке увеличивается, и в 2017 году его написали 1800 человек, из которых 200 – иностранцы, изучающие во Владивостоке русский язык.
По его словам, также диктант второй год подряд диктант будут писать во всероссийском детском центре "Океан", кроме того, традиционно диктант напишут на фрегате "Паллада".
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.