В Электростали отравившихся учеников интерната выписали из больницы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Все дети, госпитализированные после отравления в школе-интернате в подмосковной Электростали, выписаны из больницы, сообщила в понедельник пресс-служба детского омбудсмена региона.

В прошлый четверг стало известно об отравлении воспитанников в школе-интернате в Электростали. По данным Роспотребнадзора, отравились 16 детей, десяти из них потребовалась госпитализация. Администрация Электростали сообщила, что врачи предполагают у детей ротавирусную инфекцию.

"По состоянию на 9.00 29 января все дети выписаны из больницы. Учащиеся школы-интерната пока находятся дома, для них организовано дистанционное обучение. В учреждении проводятся дополнительные санитарные мероприятия. 31 января – 01 февраля планируется провести заключительную дезинфекцию помещений школы Центром дезинфекции и повторный лабораторный контроль. Взят биоматериал у работников и учащихся. Предварительный диагноз – вирусная инфекция", — отметила омбудсмен Ксения Мишонова, слова которой приводит пресс-служба.