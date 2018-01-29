Хабаровские школы проверят на фоне массового отравления учеников в гимназии

ХАБАРОВСК, 29 янв – РИА Новости. Проверки пищеблоков начались в школах Хабаровска после того, как около 100 учеников гимназии заболели кишечной инфекцией, говорится в сообщении мэрии.

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, с пятницы в МАОУ "Гимназия №3" кишечной инфекцией заболели 106 человек, из них семеро взрослых, остальные — дети. Четыре ребенка находятся в больнице. Возбудителем заболевания стал норовирус, причиной – нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело.

"Наша задача – не допустить повторения ситуации, возникшей в гимназии №3. Уже проведено организационное совещание с руководителями всех хабаровских школ, лицеев и гимназий, в ходе которого им был дан наказ усилить контроль над санитарным состоянием вверенных им учебных заведений. Проверки уже идут полным ходом", — цитируются в сообщении слова начальника городского управления образования Ольги Тен.

По ее словам, все мероприятия по дезинфекции в гимназии были проведены еще в субботу, сейчас ее отмывают от дезинфицирующих составов. В понедельник Роспотребнадзор оценит санитарное состояние учреждения, если не будет замечаний, в среду гимназисты снова приступят к занятиям, добавила Тен.

"В настоящее время общее число заболевших, обратившихся за медицинской помощью, составляет 106 человек – как детей, так и взрослых. Из них госпитализировано всего четверо ребят. Все они в удовлетворительном состоянии. Остальные находятся на амбулаторном лечении. В общей сложности в гимназии 1,6 тысячи учащихся. Судя по тому, что новых обращений к медикам ни от кого из них не поступило, их здоровье – вне опасности", — добавила Тен.