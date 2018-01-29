В Подмосковье более 500 единиц спецтехники убирают снег на дорогах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 500 единиц техники заняты в уборке снега на региональных дорогах Московской области, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что в понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода и снег.

"В настоящее время в работах по очистке от снега и обработке противогололедными материалами региональных автодорог задействовано свыше 500 единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме, и при необходимости мы выпускаем на автодороги региона дополнительную снегоуборочную технику. В настоящий момент все работы по расчистке от снега и обработке реагентами дорожной сети Московской области ведутся в штатном режиме", — сообщил глава министерства Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.

За прошедшие сутки специалисты ГБУ МО "Мосавтодор" и подрядных организаций очистили от снега 9,5 тысяч километров и обработали противогололедными материалами 11 тысяч километров региональной сети автодорог.

Автомобилистов и пешеходов призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно бдительными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.