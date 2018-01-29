Крым начал подготовку к четвертой годовщине воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Крым начал подготовку к празднованию четвертой годовщины воссоединения с Россией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Приближается четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Республика начинает подготовку к празднованию", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, 28 января можно считать датой начала "Крымской весны". "Именно в эти январские дни и начался исторический процесс, который позже получил название "Крымской весны". Именно тогда все мы, крымчане, стали настоящими строителями, которые строят будущее своими собственными руками. В дни "Крымской весны" мы закладывали фундамент, а сегодня мы уже можем видеть первые результаты наших усилий", — подчеркнул Аксенов.

Среди достигнутых результатов глава республики причислил строящиеся мост через Керченский пролив, трассу "Таврида", новый аэропорт и новые электростанции.

"Но главное – это свобода и безопасность, гарантия будущего", — подчеркнул Аксенов.

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