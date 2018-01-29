Крым начал подготовку к четвертой годовщине воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Крым начал подготовку к празднованию четвертой годовщины воссоединения с Россией, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Приближается четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Республика начинает подготовку к празднованию", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Среди достигнутых результатов глава республики причислил строящиеся мост через Керченский пролив, трассу "Таврида", новый аэропорт и новые электростанции.
"Но главное – это свобода и безопасность, гарантия будущего", — подчеркнул Аксенов.
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