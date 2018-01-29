Транспортный комплекс столицы подготовился к работе в плохую погоду

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, водителям рекомендуется отказаться от проездок на личном транспорте, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.
"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.
Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и требования знаков и разметки в случае использования личного транспорта при неблагоприятных условиях.
Службы столичного метро также переведены на усиленный режим работы. "Службы мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно. Пользуйтесь московским метро", — сообщается в Telegram-канале столичной подземки.