Транспортный комплекс столицы подготовился к работе в плохую погоду

Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, водителям рекомендуется отказаться от проездок на личном транспорте, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Согласно сообщению, 29 января в столичном регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ситуационный центр ЦОДД Москвы оценивает загруженность улично-дорожной сети в шесть баллов.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и требования знаков и разметки в случае использования личного транспорта при неблагоприятных условиях.

Службы столичного метро также переведены на усиленный режим работы. "Службы мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно. Пользуйтесь московским метро", — сообщается в Telegram-канале столичной подземки.