НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Школьники, имеющие различные ограничения здоровья в 2017 году в среднем по России сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) лучше обычных школьников, сообщила в понедельник на совещании в Новосибирске замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

"Каждый год в стране растет количество детей, имеющих ограничения в здоровье и инвалидов, которые сдают ЕГЭ. Мы посмотрели статистику 2017 года, и в среднем по стране он сдают лучше по среднему баллу, чем обычные школьники. Это дети, которые придут к вам, будут цепляться за профессию, будут стараться учиться и станут профессионалами для нашей страны", — сказала Наумова, обращаясь к ректорам сибирских вузов.

Она отметила, что для Рособрнадзора создание условий для приема и обучения в вузах выпускников школ с ограниченными возможностями в здоровье было одним из важнейших сегментов контроля в 2017 году и сохраняется в 2018-м.

"Задача государства заключается в том, что право на работу и социализацию мы должны предоставить всем. Сегодня перестраивается система среднего профессионального образования и высшего. Это создание доступности как материально-технической, так и в сфере образовательных программ для получения образования людей с любыми ограничениями в здоровье. Здесь потенциал для общества и экономики", — отметила Наумова.

Она добавила, что большое количество ребят, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими патологиями, являются хорошими системными администраторами, бухгалтерами и так далее.