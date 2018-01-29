На Ямале две семьи из полностью сгоревшего дома получили временное жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв — РИА Новости. Две семьи из полностью сгоревшего дома в поселке Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа в настоящее время размещены во временном жилом фонде, остальные — у родственников и знакомых, сообщил РИА Новости глава поселения Игорь Ярош.

Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме произошел вечером в пятницу, 26 января, были эвакуированы 65 человек. По информации окружного управления МЧС, общая площадь пожара составила 636 квадратных метров, дом обрушился и восстановлению не подлежит.

"Две семьи проживают сейчас в маневренном жилищном фонде. Остальные — у родственников и знакомых. На сегодняшний день рассматриваются в поселке совместно с градообразующими предприятиями все возможности, где можно временно расселить людей. Всего 24 семьи — все являлись собственниками квартир. Дом был полностью в частной собственности", — заявил собеседник агентства.

По его словам, в первой половине дня в понедельник состоится очередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций с участием главы Надымского района и руководства регионального управления МЧС.

"Ситуация под контролем держится", — добавил Ярош.