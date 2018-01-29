Москву на Масленицу украсят более 500 плакатов и цифровых билбордов

Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. Архивное фото

Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 500 уличных плакатов и цифровых билбордов появятся на улицах Москвы на Масленицу, которая пройдет с 12 по 18 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Яркие открытки с румяными блинами и расписными самоварами начнут размещать по всей Москве 5 февраля. Они напомнят горожанам, что в этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля", — рассказали порталу в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

Согласно сообщению, поздравительные видеоролики будут транслировать на домах-книжках на Новом Арбате, на медиафасадах Центрального телеграфа на Тверской улице. Более 200 открыток разместят на остановках общественного транспорта и на витринах киосков "Пресса" в центре столицы. Афишные стенды также превратят в масленичные открытки. Не менее 100 тематических плакатов планируется расклеить по всему городу.

Более 250 цифровых открыток можно будет увидеть на билбордах размерами три на шесть метров на проспекте Мира, Ленинградском и Варшавском шоссе, а также на Каширском и Звенигородском шоссе, отмечается в сообщении.

Добавляется, что фестиваль "Московская Масленица" проведут в столице уже во второй раз. Традиционный фестиваль в честь праздника пройдет на 25 площадках по всей столице с 9 по 18 февраля.