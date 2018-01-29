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Общество

Москву на Масленицу украсят более 500 плакатов и цифровых билбордов

08:1929.01.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПарад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. Архивное фотоПарад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Более 500 уличных плакатов и цифровых билбордов появятся на улицах Москвы на Масленицу, которая пройдет с 12 по 18 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Яркие открытки с румяными блинами и расписными самоварами начнут размещать по всей Москве 5 февраля. Они напомнят горожанам, что в этом году масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля", — рассказали порталу в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

Согласно сообщению, поздравительные видеоролики будут транслировать на домах-книжках на Новом Арбате, на медиафасадах Центрального телеграфа на Тверской улице. Более 200 открыток разместят на остановках общественного транспорта и на витринах киосков "Пресса" в центре столицы. Афишные стенды также превратят в масленичные открытки. Не менее 100 тематических плакатов планируется расклеить по всему городу.

Более 250 цифровых открыток можно будет увидеть на билбордах размерами три на шесть метров на проспекте Мира, Ленинградском и Варшавском шоссе, а также на Каширском и Звенигородском шоссе, отмечается в сообщении.

Добавляется, что фестиваль "Московская Масленица" проведут в столице уже во второй раз. Традиционный фестиваль в честь праздника пройдет на 25 площадках по всей столице с 9 по 18 февраля.

Масленица в городах России
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМасленица – древний народный праздник проводов зимы и встречи весны. Праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.Празднование Масленицы в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Масленица – древний народный праздник проводов зимы и встречи весны. Праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМасленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2017 году Масленица прошла с 20 по 26 февраля.Посетители во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2017 году Масленица прошла с 20 по 26 февраля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМасленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая является подготовительной неделей к Великому посту. Она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.Посетительница во время празднования Масленицы на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая является подготовительной неделей к Великому посту. Она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМасленица всегда была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека.Празднование Широкой Масленицы в селе Давыдово Ярославской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Масленица всегда была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамыми важными считались последние четыре дня Масленой недели, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне широкой Масленицы следовало вымыться в бане. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.Празднование Масленицы в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самыми важными считались последние четыре дня Масленой недели, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне широкой Масленицы следовало вымыться в бане. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины – языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.Участники кулачных боев стенка на стенку во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины – языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время масленичной недели в казачьих поселениях Сибири, Урала и Красноярского края, а также в Симбирской, Пензенской и Тульской губерниях была распространена игра "Взятие снежного городка".Зрители кулачных боев стенка на стенку во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во время масленичной недели в казачьих поселениях Сибири, Урала и Красноярского края, а также в Симбирской, Пензенской и Тульской губерниях была распространена игра "Взятие снежного городка".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и санях, сажали на перевернутые бороны.Празднование Масленицы в историко-культурном музее-заповеднике в поселке Большеречье в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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К Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и санях, сажали на перевернутые бороны.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ последний день недели в губерниях России совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон. В северных, центральных и поволжских губерниях Масленица в последний день праздника подвергалась сожжению на специальном костре.Посетители во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В последний день недели в губерниях России совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон. В северных, центральных и поволжских губерниях Масленица в последний день праздника подвергалась сожжению на специальном костре.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСимвол праздника участники масленичного поезда привозили или приносили насаженным на шест сразу после гуляния и объезда деревни, ближе к сумеркам. При этом все сопровождавшие громко пели, смеялись и кричали. Участники процессии часто обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые также бросали в костер.Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Символ праздника участники масленичного поезда привозили или приносили насаженным на шест сразу после гуляния и объезда деревни, ближе к сумеркам. При этом все сопровождавшие громко пели, смеялись и кричали. Участники процессии часто обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые также бросали в костер.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМасленица могла иметь различные воплощения – в виде соломенной или деревянной куклы; снопа с нарисованным лицом, надетого на жердь; сосновой или еловой ветки, украшенной лентами, платками и бубенцами.Участник во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы, в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Масленица могла иметь различные воплощения – в виде соломенной или деревянной куклы; снопа с нарисованным лицом, надетого на жердь; сосновой или еловой ветки, украшенной лентами, платками и бубенцами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие все население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.Празднование Масленицы в историко-культурном музее-заповеднике в поселке Большеречье в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие все население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлавным праздничным действием было также и катание с горок – на санях, шкурах домашних животных, перевернутых скамейках, обледенелых корытах и решетах.Участники во время праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы, в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Главным праздничным действием было также и катание с горок – на санях, шкурах домашних животных, перевернутых скамейках, обледенелых корытах и решетах.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа севере и в приволжских деревнях на возвышенных местах на масленичную неделю прокладывали параллельные жерди для катания молодежи парами.Девочка во время празднования Масленицы в Центре русской культуры Кремль в Измайлово
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На севере и в приволжских деревнях на возвышенных местах на масленичную неделю прокладывали параллельные жерди для катания молодежи парами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкК ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.Празднование Масленицы в Никола-Ленивце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 2017 году в Москве прошел фестиваль "Московская Масленица". Гости праздника посетили кулинарные мастер-классы, участвовали в хороводах и традиционных славянских масленичных забавах, а также угощались блинами.Празднование Масленицы в историко-культурном музее-заповеднике в поселке Большеречье в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 2017 году в Москве прошел фестиваль "Московская Масленица". Гости праздника посетили кулинарные мастер-классы, участвовали в хороводах и традиционных славянских масленичных забавах, а также угощались блинами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПоследнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душойПразднование Масленицы в Никола-Ленивце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой
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