Школы в Приамурье возобновили занятия после сильных морозов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Прерванные сильными морозами занятия в школах Амурской области возобновлены, сообщает региональное министерство образования и науки в понедельник.

"Школьники Амурской области пошли на уроки после вынужденных каникул. В общей сложности за неделю уроки были отменены почти в 90 школах, расположенных на территории 13 муниципальных образований", — говорится в информации.

Первые сообщения о приостановке учебного процесса в школах Приамурья появились неделю назад, когда температура ночами опускалась до минус 50 градусов. Сначала в некоторых школах из-за морозов разрешили не посещать занятия ученикам начальных классов, затем в ряде школ отменили уроки для всех учеников. При этом образовательный процесс прерван не был, школьники получали задания на дом.