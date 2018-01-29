Американский художник нарисовал комикс о погибшем тигре Упорном

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Американский художник Метью Твомбли нарисовал комикс о жизни тигра Упорного из Хабаровского края, который погиб в схватке с другим хищником после реабилитации, сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В ноябре 2014 года истощенного тигра, нападавшего на собак под Хабаровском, отловили и отправили на реабилитацию в центр "Утес". За упрямство и нежелание выходить из транспортировочной клетки в вольер тигр получил кличку Упорный. Тогда ему было около трех лет. В мае 2015 года после курса реабилитации "перевоспитавшегося" тигра выпустили в дикую природу в урочище "Тигровый дом" на границе с национальным парком "Анюйский". На Упорном был специальный ошейник с GPS-модулем. В марте 2017 года тигра обнаружили мертвым с ранами головы и спины. Специалисты установили, что зверь пострадал в результате схватки с более сильным хищником.

"Впервые история реального конфликтного тигра рассказана неформальным языком комикса. Конфликт с человеком, реабилитация, выпуск в природу, два года в тайге, гибель в схватке с другим хищником — каждая страница жизни Упорного дала уникальные сведения о поведении "перевоспитавшегося" тигра. Теперь, благодаря рисункам американского художника Метью Твомбли, их можно перелистать, рассмотреть и почувствовать весь накал событий, в которых оказался этот дикий зверь", — говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко, именно с тигром Упорным был разработан и опробован алгоритм совместных действий различных организаций по обеспечению безопасности людей при заходе тигра в населенный пункт и по спасению и возвращению в природу зверя.

"Упорный погиб — не от старости и тоски, сидя в клетке, не от пули, вернувшись к людям, а в тайге, в схватке не на жизнь, а на смерть с другим диким хищником. Он действительно стал символом борьбы за свободу, борьбы за выживание в дикой природе. Поэтому это история не о гибели Упорного, а о том, как этот тигр использовал данный ему людьми шанс "исправиться" и прожить жизнь настоящего дикого зверя. Ведь каждый из 540 амурских тигров – на счету", — рассказал Павел Фоменко.