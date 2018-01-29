Собянин не видит смысла в укрупнении столичных районов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пытаться в настоящее время реорганизовывать или укрупнять столичные районы нет никакого смысла, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100–200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла", — рассказал он газете "Коммерсант".

Как ранее сообщало издание "Медиазона", Совет муниципальных депутатов московского Марьино рассматривал обращение инициативной группы о проведении референдума об объединении районов Марьино и Люблино в один муниципальный округ. Как уточнялось со ссылкой на источник, референдум о слиянии округов мог быть проведен в день президентских выборов 18 марта. Двадцать четвертого января инициативная группа отозвала свое обращение.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов позднее пояснил, что решение об объединении не нашло поддержки у большинства жителей. По его словам, москвичи "не поняли" инициативу и не захотели под ней подписываться.