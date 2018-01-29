Собянин рассказал, когда в Подмосковье заработают мусоросжигательные заводы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мусоросжигательные заводы в Подмосковье начнут работу в течение трех-четырех лет.

"Предварительно мы заключили соглашение с "Ростехом" о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов. Это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Проект начал реализовываться", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Собянин пояснил, что старт работы этих заводов ожидается "в течение трех-четырех лет".

Кроме того, Собянин рассказал, что достигнута договоренность с администрацией Московской области об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих мусорных полигонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что программа строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье будет продолжена, однако, по его мнению, четырех мусоросжигательных заводов, которые планируется построить в регионе, будет недостаточно.