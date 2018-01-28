МВД сообщило о тысяче участников акции протеста на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В несогласованной акции на Тверской улице участвуют около 1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек", — сказал собеседник агентства.

В столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в Гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД РФ и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акциях.