В Калининграде на время проведения ЧМ-2018 готовят центры передержки собак

КАЛИНИНГРАД, 28 янв — РИА Новости. Калининградские власти планируют организовать дополнительные помещения для временной передержки бездомных собак на период проведения в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мы уже два года подряд работаем над тем, чтобы простерилизовать, прочипировать бездомных собак. Сейчас подбираем несколько площадок, на которых организуем передержку собак на период проведения матчей ЧМ и потом вернем, скорее всего, их на прежнее место обитания", — сказал калининградский губернатор Антон Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор отметил, что решению проблем с безнадзорными животными должно будет содействовать законодательству об ответственном обращении с животными.

"Конечно, ждем федеральных инициатив, чтобы люди бережно и ответственно относились к своим питомцам, чтобы нельзя было взять собаку или кошку как игрушку и потом от нее избавиться, выкинув на улицу. Нужны меры ответственности и система регистрации домашних животных", — добавил Алиханов.

С 2016 года регулирование численности безнадзорных животных в Калининградской области осуществляется в рамках программы ОСВ (отлов, стерилизация/кастрация, ветеринарные обработки и возврат в прежнюю среду обитания). В 2017 году финансирование по сравнению в 2016 годом было увеличено вдвое – до 18,2 миллиона рублей, было отловлено 4,5 тысячи собак. По итогам конкурсов, программу реализует региональная общественная организация помощи бездомным животным "Право на жизнь".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе, в Калининграде. По результатам жеребьевки, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.