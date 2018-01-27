Бастрыкин почтил память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин принял участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург председатель Следственного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к подножию монумента "Мать-Родина", посвященной 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда", — сказала она.

По ее словам, в мероприятии также приняли участие сотрудники второго следственного управления Главного следственного управления СК РФ (с дислокацией в Санкт-Петербурге), Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, следственного управления по Ленинградской области, Северо-Западного следственного управления на транспорте, обучающиеся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации. Мероприятие прошло на Пискаревском мемориальном кладбище — одном из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

Как отметила Петренко, Бастрыкин, почтив память защитников и жителей города-героя, подчеркнул подвиг несломленных фашизмом людей, погибавших за жизнь потомков и будущее своей страны.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.