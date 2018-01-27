Посол США почтил память жертв блокады Ленинграда

Посол США в РФ Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй в Александровском саду в Москве. 27 января 2018

Посол США в РФ Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй в Александровском саду в Москве. 27 января 2018

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй в субботу почтили в Москве память жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Фотографии того, как они возложили красные гвоздики к стеле города-героя Ленинград в Александровском саду, опубликованы на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев! pic.twitter.com/1XVSvhu9F8 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 27 января 2018 г.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировала цифра 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.