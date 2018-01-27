Калининградский аэропорт закрыт из-за тумана

КАЛИНИНГРАД, 27 янв — РИА Новости. Прибытие и вылет самолетов в калининградском аэропорту Храброво задерживается вторые сутки из-за сильного тумана, сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

В пятницу из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе была недостаточной для посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие и отправка рейсов задерживалась.

"С пассажирами работают представители авиакомпаний, их разместили в гостиницах. Людей, конечно, больше, чем обычно, но коллапса нет. Пока неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Храброво сохраняются", — сказала представитель аэропорта.

Согласно онлайн-табло аэропорта, первые рейсы в Москву и Санкт-Петербург назначены на 13.30 (14.30 мск). Задерживается 10 рейсов на вылет, столько же на прилет.