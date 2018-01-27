Дед Мороз может получить посох из древесины кремлевской елки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв ─ РИА Новости. Российский Дед Мороз может получить посох, изготовленный из древесины главной новогодней елки, украшавшей Соборную площадь Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Деда Мороза.

Как сообщалось ранее на сайте kp.ru, главная новогодняя елка направилась на переработку, из нее изготовят памятные значки и рамки для благодарственных писем лучшим волонтерским командам, музыкальные народные инструменты, клюшки для хоккеистов лучших молодежных российских команд и даже посох для Деда Мороза.

"Дедушка Мороз с радостью примет подарок. Посохов у Деда Мороза несколько, у каждого свое предназначение, но все они волшебные. Дата вручения посоха пока в стадии обсуждения, также необходимо время для его изготовления", — сообщили в пресс-службе российского Деда Мороза.

Как рассказал РИА Новости источник, новый посох Дед Мороз получит осенью этого года.

В 2017 году главной новогодней елкой было выбрано 90-летнее дерево из Подмосковья высотой 27 метров, диаметр ее ствола составлял 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Она стояла на Соборной площади Кремля. Ее украшали более 3,5 тысячи игрушек — шаров, шишек, кренделей и других символов традиционной русской ярмарки. Общероссийская новогодняя елка, которую посетили порядка 5 тысяч детей, прошла 26 декабря. С некоторыми ребятами пообщался президент России.