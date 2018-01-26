В Воронеже планируют установить японские технологии на еще четырех улицах

ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Японские системы управления дорожным движением могут установить еще на четырех улицах Воронежа до конца года, сообщает в пятницу областное правительство.

В ноябре 2016 года Воронеж был выбран первым российским городом, где совместно с Японией реализуется пилотная программа по улучшению городской среды. Один из проектов — внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением ARTEMIS, которую установила в Воронеже японская компания Kyosan Electric. В пятницу, 26 января, врио губернатора Александр Гусев встретился с делегацией Японии, чтобы подвести итоги реализации пилотного проекта "Борьба с дорожными заторами (умные светофоры)" в Воронеже.

"Умные" светофоры появились на десяти перекрестках на протяжении улицы Плехановской и Московского проспекта – от перекрестка Плехановской и Кольцовской до памятника Славы. Уже установлены опоры, датчики и контроллеры, а система подключена к волоконно-оптической линии связи. Главная задача системы — увеличение пропускной способности перекрестков за счет правильного распределения времени горения зеленого сигнала светофора. Руководитель направления развития адаптивных светофоров систем Kyosan Electric Нотаки Рета сообщил, что работа светофоров уже показала свою эффективность.

"Мы проанализировали пропускную способность воронежских перекрестков, на которых внедрили интеллектуальную систему управления движением ARTEMIS. В среднем на десяти перекрестках удалось добиться повышения пропускной способности на 28%. Замеры проводились в часы пиковых нагрузок на улично-дорожную сеть", — сказал представитель Kyosan Electric.

Сотрудники японской компании пояснили, что период тестирования исключал выходные дни, и теперь он продолжится летом этого года: снежная погода влияет на качество вождения и результаты замеров.

По словам Гусева, сейчас рассматривается возможность установки "умных" светофоров еще на четырех воронежских улицах — Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября и Кольцовской. Последнюю свяжут с уже оборудованным участком на Плехановской и Московском проспекте.

"Установка ARTEMIS на новых улицах может начаться до конца 2018 года", — говорится в сообщении облправительства.

Как сказал Гусев, для этого областные власти будут обращаться за поддержкой в федеральные министерства.

"Но даже если ее не будет, мы сами будем устанавливать светофоры", — заявил врио губернатора.

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