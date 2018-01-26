В Москве не зафиксировали случаев обморожения при работе с 2015 года

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Случаев обморожения во время работы на открытом воздухе в период морозов не было зафиксировано с 2015 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее синоптики сообщили, что впервые с января температура воздуха в Москве была ниже климатической нормы и достигала 16 градусов мороза, а на востоке Московской области прогнозировалось понижение до минус 20 градусов. Также в связи с морозами в различных регионах России Роструд напомнил работодателям, что в морозы работникам, занятым на открытом воздухе, должны предоставляться дополнительные перерывы для обогрева, которые подлежат оплате.

"Информируем, что за период с 2015 года по настоящее время в департамент труда и социальной защиты населения извещений о произошедшем несчастном случае на производстве, причиной которого являлось обморожение, не поступало. На основании выше изложенного, мониторинг исполнения работодателями рассматриваемых требований не проводится", — говорится в сообщении.