Наставники конкурса "Лидеры России" начали выбирать финалистов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Наставники конкурса "Лидеры России" начали выбирать себе подопечных, через свои личные кабинеты они изучают анкетные данные финалистов, их видеоинтервью, резюме, эссе, а также персональные отчеты по результатам оценочных мероприятий, сообщается на официальном сайте конкурса.

В финале, который будет проходить с 6 по 11 февраля в Сочи, встретятся 300 самых сильных участников конкурса, победителями станут 100 человек. В качестве награды они получат возможность консультироваться с известными наставниками — представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чиновниками.

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России" — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Финалисты получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.